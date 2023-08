VW Caddy kracht in Straßenbahn: Zwei Männer (32, 26) verletzt

Düsseldorf - In Düsseldorf ist es am gestrigen Dienstagabend zu einem Unfall gekommen, bei dem sich zwei Personen verletzt haben.

In Düsseldorf hat sich ein Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn ereignet. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Nach Angaben der Polizei war ein 32-jähriger Mann aus Düsseldorf mit seinem VW Caddy auf der Mintropstraße unterwegs. Als er dann auf die Scheurenstraße fahren wollte, kam es auf der Kreuzung aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Kollision mit der Straßenbahn 708.

Beide Personen in dem VW, der 32-jährige Fahrer und sein 26-jähriger Beifahrer, wurden bei dem Crash verletzt. Während der 32-Jährige zur stationären Behandlung in eine Klinik kam, wurde der Beifahrer zur ambulanten Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Der 40-jährige Straßenbahnfahrer und die Fahrgäste blieben hingegen unverletzt.

Der Caddy des 32-Jährigen wurde jedoch schwer beschädigt.

Während der Unfallaufnahme sowie der Rettungsmaßnahmen kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.