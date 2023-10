VW-Fahrer stirbt nach Fahrfehler: Polizei steht nach tödlichem Unfall vor Rätsel

Hierauf konnte ein Motorradfahrer (55), der in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs war, nicht mehr angemessen reagieren - es kam zum ungebremsten Zusammenstoß. Durch diesen wurde der Biker von seiner Maschine geschleudert, nachdem diese in den vorderen, linken Bereich des VW gekracht und im Graben zum Liegen gekommen war.

Währenddessen schwebte der Kradfahrer, der per Rettungshubschrauber in die Mannheimer Uniklinik eingeflogen wurde, auch am heutigen Sonntagmorgen laut Angaben der Polizei noch in Lebensgefahr. Aufgrund der Bergungsarbeiten musste der betroffene Streckenabschnitt bis circa 15.40 Uhr voll gesperrt werden.

Ein Sachverständiger unterstützte die Beamten vor Ort. Derweil hoffen die Ordnungshüter auf zielführende Hinweise von anderen Verkehrsteilnehmern, um der genauen Unfallursache auf den Grund gehen zu können. Zeugen können sich unter der Rufnummer 06154/63300 an die Polizei in Ober-Ramstadt wenden.