VW-Fahrerin (22) erfasst Kind: Schwer verletzter Zehnjähriger in Klinik geflogen

Der Zehnjährige wurde am Unfallort notärztlich versorgt. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa

Der Junge war am Mittwoch gegen 7.40 Uhr in einem Bus auf der L1107 in Richtung Bietigheim-Bissingen unterwegs.

An der Haltestelle Weißenhofstraße verließ der Zehnjährige den Bus und rannte auf die Straße, um diese zu überqueren. Hierfür nutzte er eine Querungshilfe für Fußgänger.

Eine 22-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Es kam zur Kollision mit dem Kind.

Der schwer verletzte Junge wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.