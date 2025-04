VW nimmt Peugeot die Vorfahrt: Acht Verletzte bei schwerem Unfall

Dossenheim - Schlimmer Unfall am Samstagabend in Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) mit zahlreichen Verletzten!

Alle Insassen wurden bei dem Unfall verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Ein 39-jähriger VW-Fahrer war gegen 20.30 Uhr mit vier weiteren Insassen auf der L531 von Dossenheim in Richtung der A5 unterwegs.

In Höhe der Einmündung zur Auffahrt A5 in Richtung Karlsruhe bog er links in Richtung Autobahn ab und nahm einem Peugeot die Vorfahrt. Die beiden Autos stießen frontal zusammen.

Im Peugeot befanden sich ein 44-jähriger Fahrer, seine Frau und ihr gemeinsames Kind.

Wie die Polizei mitteilte, wurden beide Fahrzeuge durch die Kollision stark beschädigt. Alle acht Insassen wurden verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Drei der Unfallbeteiligten erlitten schwere Knochenbrüche, die jedoch nicht lebensbedrohlich seien.

Die verunfallten Autos wurden anschließend abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.