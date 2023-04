Während der Fahrt: Traktor-Anhänger löst sich und kracht in Gegenverkehr

Hahnheim - Der sich lösende Anhänger eines Traktors hat in Hahnheim im Landkreis Mainz-Bingen ( Rheinland-Pfalz ) einen Unfall mit einer verletzten 66 Jahre alten Frau verursacht.

Plötzlich löste sich der Anhänger des Traktors und geriet in den Gegenverkehr. © Polizeiinspektion Oppenheim

Passiert ist das Ganze am Nachmittag des gestrigen Donnerstags. Laut einem Sprecher der Polizei war ein 19 Jahre alter Mann auf seinem Traktor auf der Unteren Hauptstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs.

Plötzlich löste sich der Anhänger des Treckers und rollte in den Gegenverkehr, wo in diesem Moment die 66-Jährige in ihrem Opel Tigra fuhr.

Wie der Polizeisprecher sagte, habe die Autofahrerin noch versucht auszuweichen, der Opel wurde jedoch von dem Anhänger am linken Kotflügel und der Fahrertür erwischt.