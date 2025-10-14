Wasserflaschen legen Bundesstraße lahm - Ladung nicht fachgerecht gesichert

Schwieberdingen - Rund 30 Getränkekisten mit PET-Sprudelflaschen sorgten am Dienstagnachmittag für die Sperrung der B10 bei Schwieberdingen (Landkreis Ludwigsburg).

Die heruntergefallenen Wasserflaschen wurden von der Polizei, der Straßenmeisterei und sogar einigen Autofahrern wieder eingesammelt. (Symbolbild) © 123RF/borisblik

Die Kästen seien vom Lkw eines Getränkelieferanten gefallen, nachdem der Fahrer (50) mutmaßlich seine Geschwindigkeit beim Einfahren auf die B10 nicht angepasst hatte, teilt die Polizei mit. Zudem sei die Ladung "nicht fachgerecht gesichert" gewesen, bemängeln die Ordnungshüter.

Gegen 15 Uhr war die Polizei von mehreren Anrufern zu der Bundesstraße zwischen Schwieberdingen und Vaihingen an der Enz gerufen worden.

Zwei Polizistinnen sperrten daraufhin die Fahrbahn in Richtung Vaihingen an der Enz ab und leiteten den Verkehr an der Gefahrenstelle vorbei.

Die heruntergefallenen Kisten wurden anschließend von Polizeibeamten, Mitarbeitern der Straßenmeisterei sowie einigen Verkehrsteilnehmern eingesammelt und wieder aufgeladen.