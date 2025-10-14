Fußgängerin von Bus erfasst: Für 62-Jährige kommt jede Hilfe zu spät

Bad Herrenalb - Dramatische Szenen! Ein schwerer Unfall zwischen einem Linienbus und einer Fußgängerin hat sich am Montagnachmittag im Landkreis Calw ereignet.

Der Rettungsdienst konnte nichts mehr für die Frau tun. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Der Busfahrer (52) war gegen 16.10 Uhr auf der K3707 unterwegs, als eine Fußgängerin auf die Straße stürzte.

Die 62-Jährige wurde von dem Bus erfasst und schwerst verletzt. Sie erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Im Bus befanden sich keine Gäste. Der Fahrer blieb unverletzt.