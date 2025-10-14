Fußgängerin von Bus erfasst: Für 62-Jährige kommt jede Hilfe zu spät
Bad Herrenalb - Dramatische Szenen! Ein schwerer Unfall zwischen einem Linienbus und einer Fußgängerin hat sich am Montagnachmittag im Landkreis Calw ereignet.
Der Busfahrer (52) war gegen 16.10 Uhr auf der K3707 unterwegs, als eine Fußgängerin auf die Straße stürzte.
Die 62-Jährige wurde von dem Bus erfasst und schwerst verletzt. Sie erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.
Im Bus befanden sich keine Gäste. Der Fahrer blieb unverletzt.
Der Linienbus wurde sichergestellt. Die Kreisstraße musste am Montagabend zeitweise voll gesperrt werden. Aktuell wird zu den genauen Hintergründen des Unfalls ermittelt.
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa