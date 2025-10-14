Seniorin in Tür eingeklemmt und von Bus mitgeschleift - schwer verletzt

Tübingen - Zu einem tragischen Unfall kam es am Montagmorgen am Busbahnhof in Tübingen. Eine 84-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Der Rettungsdienst versorgte die Frau (84) und brachte sie in eine Klinik. (Symbolfoto) © Nicolas Armer/dpa

Gegen 9.45 Uhr wollte die Seniorin einen Bus verlassen. Zeitgleich forderte ein heranfahrender Busfahrer zur Weiterfahrt auf.

Um den Platz für den folgenden Bus freizumachen, schloss der vordere Omnibus die Türen und fuhr los.

Dabei wurde die 84-Jährige eingeklemmt und mitgeschleift. "Nachdem sie von der Tür freigekommen war, stürzte die Frau zu Boden und verletzte sich schwer", teilte die Polizei am Dienstag mit.