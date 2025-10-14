Seniorin in Tür eingeklemmt und von Bus mitgeschleift - schwer verletzt

Zu einem tragischen Unfall kam es am Montagmorgen am Busbahnhof in Tübingen. Eine 84-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Von Johanna Baumann

Tübingen - Zu einem tragischen Unfall kam es am Montagmorgen am Busbahnhof in Tübingen. Eine 84-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Der Rettungsdienst versorgte die Frau (84) und brachte sie in eine Klinik. (Symbolfoto)
Der Rettungsdienst versorgte die Frau (84) und brachte sie in eine Klinik. (Symbolfoto)  © Nicolas Armer/dpa

Gegen 9.45 Uhr wollte die Seniorin einen Bus verlassen. Zeitgleich forderte ein heranfahrender Busfahrer zur Weiterfahrt auf.

Um den Platz für den folgenden Bus freizumachen, schloss der vordere Omnibus die Türen und fuhr los.

Dabei wurde die 84-Jährige eingeklemmt und mitgeschleift. "Nachdem sie von der Tür freigekommen war, stürzte die Frau zu Boden und verletzte sich schwer", teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die schwer verletzte Seniorin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Bus entstand laut Polizeiangaben ein geringer Sachschaden.

Titelfoto: Nicolas Armer/dpa

Mehr zum Thema Unfall: