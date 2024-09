23.09.2024 08:46 Wenn sich der Sattelauflieger plötzlich selbstständig macht ...

Unfall in den Morgenstunden. Ein Lkw ist am Übergang von der B3 auf die B35 verunglückt. Der Sattelzug rauschte in die Leitplanke.

Von Martin Gaitzsch

Heidelberg - Unfall in den frühen Morgenstunden. Am Übergang von der B3 auf die B35 bei Heidelberg ist gegen 4.10 Uhr ein Lastwagenfahrer verunglückt. Der Sattelzug steht auf der Fahrbahn im Weg. Die Bergung wird Stunden dauern. © René Priebe • PR-Video Bisher ist nur bekannt, dass sich der Sattelzug während der Fahrt selbstständig machte, losrollte und an der Leitplanke zum Stillstand kam. Deshalb musste die Auffahrt in Richtung Speyerer Straße gesperrt, was Behinderungen im Berufsverkehr bedeutete. Um den Auflieger zu bergen, musste eine Spezialfirma ran. Diese konnte gegen 8.45 Uhr abgeschlossen werden, wonach die Sperrung aufgehoben wurde. Die Polizei muss die Anschlussstelle für Stunden sperren. © René Priebe • PR-Video Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Der Sachschaden steht noch nicht fest. Im Verlauf des Vormittags teilte das Polizeipräsidium Mannheim mit, dass immerhin niemand verletzt wurde.

zuletzt aktualisiert: 9.18 Uhr

