Wohnmobil kracht frontal gegen Renault: Mehrere Menschen verletzt

Bei einem Unfall in Bonn-Roisdorf sind am Donnerstag vier Menschen zum Teil schwer verletzt worden.

Von Laura Miemczyk

Bonn - Bei einem Unfall in Bonn-Roisdorf mit mehreren Fahrzeugen sind am Donnerstag vier Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Auch ein einjähriges Kind wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Der 82-jährige Wohnmobil-Fahrer war am Donnerstag frontal mit einem Renault zusammengestoßen. © Marius Fuhrmann Nach Angaben der Bonner Polizei war ein 82-jähriger Wohnmobil-Fahrer am Vormittag gegen 10.55 Uhr auf der Herseler Straße in Richtung Bonner Straße unterwegs, als er aus bislang unklarer Ursache in der dortigen Unterführung unter der Bahntrasse nach links von der Fahrbahn abkam. Anschließend krachte der Camper frontal mit dem entgegenkommenden Renault einer 25-Jährigen zusammen, die die Straße samt ihres einjährigen Sohnes an Bord Richtung Hersel entlanggefahren war. Während das Wohnmobil an einer Mauer zum Stehen kam, drehte sich der Renault nach dem Zusammenstoß, woraufhin auch eine 46-jährige Skoda-Fahrerin auf den Wagen auffuhr. Unfall Einsatzfahrt endet tragisch: Motorradpolizist kracht in Auto und verletzt sich schwer Der 82-jährige Wohnmobil-Fahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht. "Nach ersten Feststellungen am Unfallort ergaben sich bei ihm Hinweise auf einen vor dem Zusammenprall erlittenen medizinischen Notfall", schilderte ein Sprecher der Bonner Polizei.

Schwerer Unfall in Bonn-Roisdorf: Kleinkind vorsorglich in Klinik