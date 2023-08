Stromleitung angebohrt: Zwei Arbeiter müssen mit Verbrennungen ins Krankenhaus

Würzburg - Am Mittag des gestrigen Donnerstags wurden zwei Arbeiter im Keller eines Mehrfamilienhauses durch eine angebohrte Stromleitung verletzt.

Zwischenzeitlich hatten die Einsatzkräfte Teile des Hauses evakuiert und Strom sowie Gas abgestellt. © Newss5/Höfig

Ein Sprecher der Polizei schilderte am heutigen Freitag Einzelheiten des Arbeitsunfalls.

Demnach waren die Einsatzkräfte gegen 11.40 Uhr informiert und zu dem Haus in der Unteren Johanniterstraße gerufen worden.

Dort hatten die beiden Männer im Keller Bohrarbeiten durchgeführt, bei der aus Versehen eine Stromleitung beschädigt wurde.

Einer der beiden Männer erlitt dadurch so schwere Verbrennungen, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Auch sein Kollege wurde mit leichteren Verletzungen in einer Klinik behandelt.