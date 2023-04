Zu schnell unterwegs: Fahranfänger (18) schrottet Audi an Betonmauer

In diese Mauer war der Fahranfänger gekracht, nachdem er von der Straße abgekommen war. © Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Verletzt wurde der Autofahrer laut der Polizei bei dem Crash allerdings nicht.

Ein Sprecher schilderte am Freitagmorgen den Hergang des Unfalls, der sich am späten Abend des gestrigen Donnerstags auf der Bundesstraße 39 bei Lindenberg (Landkreis Bad Dürkheim) in Rheinland-Pfalz ereignet hatte.

Hier war der 18-Jährige mit seinem Audi zu schnell unterwegs und verlor dadurch in einer Linkskurve die Kontrolle über das Auto.

Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und krachte in eine niedrige Betonmauer. Von dieser prallte der Audi ab und landete wieder auf der Straße, wo er schließlich stehenblieb.