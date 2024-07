Zug erfasst Reisebus: Passagiere entkommen Katastrophe nur knapp

Juiz de Fora (Brasilien) - Dramatische Aufnahmen aus Brasilien: Bei einem Zwischenfall an einem Bahnübergang wurde ein Reisebus von einem Güterzug erfasst und völlig zerstört. Die Passagiere konnten sich rechtzeitig retten.

Der Bus wurde vom Zug erfasst. Videos zeigen das Unglück im Detail. © X/@kleberdual

Nur wenig hat zur kompletten Katastrophe gefehlt.

Nachdem ein Reisebus an einem Bahnübergang wegen einer Panne stehen geblieben war, konnten sich die sechs Passagiere und der Busfahrer rechtzeitig retten. Wenige Sekunden später wurde der Bus von einem Güterzug zerfetzt. Das berichtet das brasilianische Portal G1.

Demnach geschah das Unglück am Sonntagabend in der südbrasilianischen Stadt Juiz de Fora.

Videos zeigen, wie der Pannen-Bus am Bahnübergang steht. Dann nähert sich der Zug, Bremsgeräusche sind zu hören, eine Person bringt sich in Sicherheit.

Es kommt zum Crash: Der Zug rast voll in den Bus, teilt ihn in zwei Teile und schleift die Trümmer mit sich. Derweil läuft ein augenscheinlich unbeeindruckter Hund am Geschehen vorbei.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der vordere Teil des Busses abgefetzt und mehrere Meter mitgeschleift. Der hintere Teil blieb am Bahnübergang stecken.