Todesdrama nach Auswärtsspiel: Fan-Bus verunglückt auf Autobahn

Sieben Fans starben. 27 weitere kamen mit zum Teil schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Insgesamt 43 Menschen sollen an Bord des Reisebusses gewesen sein.

Ein mit Fußballfans vollbesetzter Reisebus ist nahe der brasilianischen Stadt Belo Horizonte am Sonntagmorgen in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt worden. Nach Informationen des Portals " O Dia " waren die Fans des Erstligisten Corinthians SC auf dem Rückweg von einem Auswärtsspiel bei Cruzeiro EC.

Auf dem Hinweg posierten die Fans für ein Foto im Unglücksbus. Nun sind sieben von ihnen tot. © @CristianoKing_

In den Sekunden vor dem Unglück müssen sich dramatische Szenen abgespielt haben, berichtet "G1". Überlebenden zufolge habe der Busfahrer plötzlich angefangen zu schreien. "Als es passierte schliefen fast alle", erinnert sich ein Fan. "Der Fahrer brüllte, er habe seine Bremsen verloren. Ich begann zu schreien, dass alle aufwachen sollten, und der Bus überschlug sich".

Polizei-Experten erklärten indes, dass der Fahrer den Bus wohl bewusst von der Straße geschleudert habe. Ein paar Meter weiter wäre das Fahrzeug wohl einen tiefen Abhang hinuntergerutscht. Sein Manöver habe ein noch schlimmere Tragödie verhindert, betonte die Polizei.

Nach dem Unglück zeigten sich Vertreter aus Sport und Politik entsetzt. Fußballverein Corinthians SC aus São Paulo drückte den Hinterbliebenen sein Beileid aus. Brasiliens Präsident, Lula da Silva (77), der selbst als großer Fan der Corinthians gilt, sagte: "Wir brauchen Frieden und wir brauchen Transportfahrzeuge in gutem Zustand auf den Straßen."



Immer wieder kommt es zu tödlichen Busunglücken nach Bremsversagen. So starben im Juni 14 Menschen in Pakistan als ihr Reisebus ungebremst von der Autobahn abkam. Wenige Wochen zuvor kam es zu einem ganz ähnlichen Vorfall in Bangladesch, bei dem ein Bus in eine Schlucht stürzte und 19 Menschen in den Tod riss.