08.06.2025 11:06 Zusammenstoß in Wiesbaden: Sieben Menschen in Kliniken

In der Boelkestraße in Wiesbaden kam es in der Nacht zu Sonntag zu einem schweren Unfall: Sieben Menschen wurden danach in nahe liegende Kliniken gebracht!

Von Florian Gürtler

Wiesbaden - Zwei Autos krachten aufeinander: Nach dem schweren Unfall in Wiesbaden in der Nacht zu Sonntag wurden sieben Menschen in nahe liegende Krankenhäuser gebracht. Alles in Kürze Zwei Autos krachen in Wiesbaden zusammen.

Sieben Menschen werden verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Unfall passiert in der Boelkestraße in Mainz-Kastel.

Fahrer waren nicht betrunken, Ermittlungen laufen.

Boelkestraße wird vorübergehend gesperrt. Mehr anzeigen Auf der Boelkestraße in Wiesbaden/Mainz-Kastel kam es in der Nacht zu Sonntag zu einem schweren Unfall. © 5VISION.NEWS Der verhängnisvolle Crash ereignete sich gegen 1.15 Uhr in der Boelkestraße im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel, wie die Polizei in Westhessen mitteilte. Demnach bog ein Autofahrer aus Limburg an der Lahn von der Ernst-Galonske-Straße kommend in die Boelkestraße ab. Dabei übersah er offenbar einen aus Richtung der A671 kommenden Wagen. Unfall Kind (13) am Smartphone übersieht Stadtbahn: Junge schwer verletzt Beide Autos stießen ungebremst zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Wagen nach dem Zusammenstoß noch gegen eine ausgeschaltete Ampel geschleudert. "Insgesamt wurden bei diesem Verkehrsunfall sieben Personen verletzt, die zu Untersuchungen in Wiesbadener und Mainzer Krankenhäuser abtransportiert wurden", ergänzte ein Sprecher. Zwei Autos stießen zusammen, sieben Menschen wurden in der Folge in nahe liegende Krankenhäuser gebracht. © 5VISION.NEWS Schwerer Unfall in Wiesbaden: Fahrer waren nicht betrunken Beide Autos waren derart stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Boelkestraße wurde vorübergehend gesperrt. Die Autofahrer standen bei dem Crash nicht unter Alkohol-Einfluss, hieß es noch, die Ermittlungen zu dem Unfall in Wiesbaden/Mainz-Kastel dauern an.

Titelfoto: 5VISION.NEWS