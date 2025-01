Zusammenstoß mit Straßenbahn: Tödlicher Fehler kostet Seniorin das Leben

Griesheim - Tragisches Unglück am heutigen Samstagmorgen in Südhessen . Eine Frau wurde von einer Straßenbahn erfasst und dabei tödlich verletzt.

Für die 68-Jährige kam jede Hilfe zu spät. (Symbolfoto) © 123rf/huettenhoelscher

Wie ein Polizeisprecher berichtete, ereignete sich der Zwischenfall gegen 7.55 Uhr in der Fichtestraße in Griesheim (Landkreis Darmstadt-Dieburg). Dort wollte eine 68 Jahre alte Frau ersten Erkenntnissen zufolge an einem unbeschrankten Bahnübergang die Gleise überqueren.

Hierbei übersah sie allem Anschein nach die herannahende Straßenbahn - es kam zum Zusammenstoß. Die Seniorin wurde hierdurch derart schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort verstarb.

Ein Seelsorger kümmerte sich um den 28-jährigen Bahnfahrer, der aufgrund der Ereignisse einen Schock erlitt. Die Straßenbahnlinie zwischen Darmstadt und Dieburg wurde für mehrere Stunden voll gesperrt.