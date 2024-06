Zwei Motorrad-Unfälle im Taunus, einer davon tödlich

Taunus - Ein 27-Jähriger wurde schwer verletzt, ein 38 Jahre alter Biker starb: Am gestrigen Montag sowie am heutigen Dienstag kam es im Taunus zu je einem verhängnisvollen Motorrad-Crash.

Am Montag wie auch am Dienstag kam es im Taunus jeweils zu einem Motorrad-Unfall, ein 27-jähriger Biker wurde schwer verletzt, ein 38-jähriger Motorradfahrer starb. (Symbolbild) © Montage: Sebastian Gollnow/dpa, Arnulf Stoffel/dpa

Der Unfall am Montag ereignete sich gegen 14.25 Uhr auf der L3025 bei der Gemeinde Schmitten im Taunus, wie die Polizei in Westhessen am heutigen Dienstag mitteilte.

Demnach war ein 27 Jahre alter Mann mit einer Kawasaki auf der Landesstraße vom Feldberg kommend in Richtung Niederreifenberg unterwegs. "In einer Kurve kam er von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Leitplanke und landete im Straßengraben", setzte ein Sprecher hinzu.

Der Biker überlebte den Sturz bei Schmitten, wurde dabei aber schwer verletzt. Er wurde von Sanitätern versorgt und danach mit einem Rettungswagen in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht.

Das demolierte Motorrad des Bikers wurde abgeschleppt.