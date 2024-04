Zwei schwer verletzte Seniorinnen in Fiat-Wrack gefangen: Feuerwehr eilt zur Rettung!

Zwei Seniorinnen (beide 86) kamen in ein Krankenhaus. © Feuerwehr Ulm/Facebook

Gegen 16.34 Uhr war die 59-jährige Fahrerin eines Fiat 500 in der Böfinger Steige unterwegs. Als sie an einer Kreuzung nach links in den Buchenlandweg abbiegen wollte, missachtete sie wohl eine rote Ampel, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Es kam zur Kollision mit einer Straßenbahn, die aus derselben Richtung kam, sowie einem Ampelmast.

Zwei 86 Jahre alten Insassen im Wagen erlitten schwere Verletzungen. Sie mussten aus dem komplett zerbeulten Auto befreit werden. Die Fahrerin wurde leicht verletzt.

Die Fahrgäste sowie der Fahrer (56) der Straßenbahn blieben unverletzt. Die Ermittlungen zu den Unfall-Hintergründen laufen.