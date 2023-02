13.02.2023 12:07 972 Skoda gerät auf Gegenfahrbahn und wird von Opel erfasst: Zwei Verletzte bei schwerem Crash

Bei einem Unfall in Geithain im Landkreis Leipzig sind am Sonntag zwei Männer schwer verletzt worden. Eines der Fahrzeuge war in Flammen aufgegangen.

Von Juliane Bonkowski

Geithain - Bei einem Unfall im Landkreis Leipzig sind am Sonntag zwei Männer schwer verletzt worden. Eines der Fahrzeuge war in Flammen aufgegangen. Die Polizei sucht Zeugen. Ein Skoda brannte vollständig aus, nachdem er in Geithain mit einem Opel zusammengestoßen war. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Geithain Einer Mitteilung der Behörde zufolge waren an dem Crash gegen 10.55 Uhr auf der Tautenhainer Straße in Geithain zwei Fahrzeuge beteiligt, ein Opel und Skoda. Demnach habe der 44-jährige Fahrer von Letzterem vorgehabt, rückwärts auf sein Grundstück zu fahren und lenkte seinen Wagen kurzzeitig schräg auf die Gegenfahrbahn. Dort habe der Opel-Fahrer (34), der in Richtung Geithain unterwegs war, das Geschehen zu spät bemerkt, und es kam zum Zusammenstoß. Während er mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn abkam und in mehrere mit Pflastersteinen beladene Paletten krachte, fing der Skoda Feuer und brannte anschließend vollständig aus. Unfall Bus stößt mit Geldtransporter zusammen und stürzt von Brücke: Über 20 Tote Beide Männer erlitten schwere Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Ihr habt Hinweise? Dann meldet Euch bitte bei der Verkehrspolizeiinspektion Leipzig, Schongauerstraße 13, 04328 Leipzig, Tel. 0341/2552850 (tagsüber) oder 0341/2552910.

