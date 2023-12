18.12.2023 07:45 Zwei Verletzte nach Frontal-Crash: Feuerwehr muss Person befreien

In Helmstedt kam es am Sonntag zu einem schweren Unfall. An der Kreuzung B1 und B244 sind zwei Autos frontal ineinander gekracht.

Von Robert Lilge

Am gestrigen Sonntagabend ereignete sich in Helmstedt (Niedersachsen) ein schwerer Unfall mit zwei Verletzten. Zwei Personen wurden am Sonntag bei einem Unfall in Helmstedt verletzt. © Feuerwehr Helmstedt Dabei sind gegen 21.32 Uhr im Kreuzungsbereich an der B1 und B244 zwei Autos frontal ineinander gekracht, wie die Feuerwehr Helmstedt berichtet. Zwei Personen erlitten bei dem Crash Verletzungen. Eine von ihnen wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Für beide ging es anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Um ein Ausbrechen von Feuer zu vermeiden und auslaufende Flüssigkeiten zu binden, kümmerten sich die Kameraden der Feuerwehr. Weshalb die beiden Autos ineinander krachten, ist noch nicht endgültig geklärt. Sogar eine Drohne der Kreisfeuerwehr Helmstedt kam auf Bitte der Polizei zum Einsatz.

Titelfoto: Feuerwehr Helmstedt