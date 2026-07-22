33 Galeria-Filialen droht das Aus: Standorte in ganz Deutschland betroffen

Düsseldorf - Bundesweit 33 Filialen der angeschlagenen Warenhauskette Galeria droht das Aus.

Der Galeria-Konzern ist wirtschaftlich angeschlagen. Um Geld zu sparen, stehen zahlreiche Standorte in Deutschland auf dem Prüfstand. (Archivfoto) © Thomas Banneyer/dpa

Das hat das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf mitgeteilt. Demnach werden die betroffenen Filialen auf ihre Rentabilität geprüft und könnten geschlossen werden.

Galeria nannte zudem die Standorte. Man wolle nun mit den Vermietern über die Mietkonditionen und Flächenanpassungen verhandeln. Sollten keine tragfähigen Lösungen erarbeitet werden können, sei die Fortführung der jeweiligen Filiale gefährdet.

Bei einigen Häusern laufen die Gespräche bereits, bei anderen sollen sie jetzt beginnen.

Kriterien für die Auswahl der Filialen waren laut Galeria unter anderem die Mietbelastung und Ertragskraft. "Wir werden jeden Standort einzeln und ergebnisoffen betrachten", sagte Geschäftsführer Tilo Hellenbock.

Wann Entscheidungen fallen, ließ eine Sprecherin von Galeria offen.