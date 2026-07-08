Urteil im Cum-Ex-Prozess bestätigt: Kronzeuge muss nicht hinter Gitter

Bonn/Köln - Jetzt ist es rechtskräftig: Eine der treibenden Kräfte der Cum-Ex-Steuerhinterziehung, der Anwalt Kai-Uwe Steck (54), kommt mit einer Bewährungsstrafe davon.

Die Richter am Bonner Landgericht hatten den Juristen (l.) im vergangenen Jahr zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Nun wurde ihr Urteil bestätigt. © Thomas Banneyer/dpa

Nachdem das Bonner Landgericht ihn bereits im vergangenen Jahr zu einer Strafe von einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung verurteilt hatte, bestätigte der Bundesgerichtshof dieses Strafmaß nun und begründete das mit Stecks besonderer Rolle als Kronzeuge der Strafverfolgungsbehörden.

Der Antrag der Kölner Staatsanwaltschaft auf Revision wurde abgelehnt, wie aus einem Beschluss des obersten deutschen Strafgerichts hervorgeht (Aktenzeichen 1 StR 35/26). Damit ist das Urteil rechtskräftig. Das Dokument liegt der dpa vor. Die Kölner Staatsanwaltschaft wollte die Entscheidung nicht kommentieren.

Vor dem Bonner Landgericht hatten die Ankläger für Steck eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und acht Monaten gefordert - die Staatsanwaltschaft wollte Steck also hinter Gittern sehen. Das lehnt Karlsruhe nun ab. Zuvor berichteten die "Welt" und "Business Insider" darüber.

Der Verurteilte muss zudem mehr als 12 Millionen an die Staatskasse zahlen.