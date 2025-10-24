Plötzlich können Kunden bei ALDI Treuepunkte sammeln: Was steckt hinter dem neuen Bonussystem?
Essen - Steht ALDI-Kunden eine große Neuerung bevor?
Eine ALDI-App gibt es bereits, sowohl für Filialen im Geschäftsbereich von ALDI Nord als auch von ALDI Süd. Kunden können dort etwa die Angebote durchstöbern, an Gewinnspielen teilnehmen oder ihre Einkaufsliste erstellen.
Rabatte, Coupons oder Bonusaktionen, wie bei "Lidl Plus" oder der "REWE"-App finden sich dort jedoch nicht. Wird sich das bald ändern?
Einem Bericht des Fachmagazins "Lebensmittel Praxis" zufolge, testet ALDI Nord in Berlin derzeit die Einführung eines Bonussystems im Payback-Stil, bei dem Kunden digital Punkte sammeln und einlösen können. Doch die Aktion stößt bereits auf Kritik.
Der Handelsexperte Professor Dr. Carsten Kortum von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Heilbronn erklärte gegenüber dem Magazin: "Aldi stand immer für Gleichbehandlung, eben für beste Preise für alle. In dem Moment, in dem sie mit Coupons arbeiten, geht Aldi in eine Diskriminierung hinein. Das widerspricht dem alten Versprechen."
Doch gegenüber TAG24 konnte ALDI Nord Entwarnung geben.
ALDI gibt Entwarnung: "Weiterhin allen Kunden immer den besten Preis anbieten"
"Die Berichterstattung in der Lebensmittel Praxis ist leider nicht ganz korrekt", teilte der Discounter auf TAG24-Anfrage mit.
Es sei zwar korrekt, dass "in wenigen, ausgewählten Filialen" derzeit Treuepunkt-Aktionen umgesetzt würden, jedoch handle es sich dabei lediglich um "lokal begrenzte Marketingmaßnahmen" zur Stärkung von Kundenzufriedenheit und Kundenbindung.
"Dabei erhalten Kundinnen und Kunden ab einem bestimmten Einkaufswert Treuepunkte auf eine Sammelkarte, die bei künftigen Einkäufen als Rabatte eingelöst werden können", erklärte ALDI-Sprecher Dennis Willhardt das Konzept.
Eine Ausweitung des Programms sei derzeit jedoch nicht geplant: "Eine Ausweitung solcher Programme z.B. auf die ALDI Nord App in Deutschland, sind derzeit nicht geplant. Unser Anspruch ist es auch weiterhin, allen Kundinnen und Kunden immer den besten Preis anzubieten."
