Plötzlich können Kunden bei ALDI Treuepunkte sammeln: Was steckt hinter dem neuen Bonussystem?

Essen - Steht ALDI-Kunden eine große Neuerung bevor?

In ausgewählten ALDI-Filialen können Kunden derzeit Treuepunkte sammeln. Steht die Einführung eines Bonussystems im Stile von "Lidl Plus" oder der "REWE"-App bevor? (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Eine ALDI-App gibt es bereits, sowohl für Filialen im Geschäftsbereich von ALDI Nord als auch von ALDI Süd. Kunden können dort etwa die Angebote durchstöbern, an Gewinnspielen teilnehmen oder ihre Einkaufsliste erstellen.

Rabatte, Coupons oder Bonusaktionen, wie bei "Lidl Plus" oder der "REWE"-App finden sich dort jedoch nicht. Wird sich das bald ändern?

Einem Bericht des Fachmagazins "Lebensmittel Praxis" zufolge, testet ALDI Nord in Berlin derzeit die Einführung eines Bonussystems im Payback-Stil, bei dem Kunden digital Punkte sammeln und einlösen können. Doch die Aktion stößt bereits auf Kritik.

Der Handelsexperte Professor Dr. Carsten Kortum von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Heilbronn erklärte gegenüber dem Magazin: "Aldi stand immer für Gleichbehandlung, eben für beste Preise für alle. In dem Moment, in dem sie mit Coupons arbeiten, geht Aldi in eine Diskriminierung hinein. Das widerspricht dem alten Versprechen."

Doch gegenüber TAG24 konnte ALDI Nord Entwarnung geben.