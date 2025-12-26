Kostenlose Meisterausbildung? In Thüringen wird das bald möglich

Erfurt - Die Meisterausbildung in Handwerk, Industrie und grünen Berufen wird in Thüringen von 2026 an durch staatliche Zuschüsse praktisch kostenfrei.

Durch Neuerungen soll die Meisterausbildung in Thüringen erleichtert werden. © arifoto UG/dpa-Zentralbild/dpa

Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (56, CDU) sieht in der Neuerung einen Beitrag für mehr Fachkräfte und Firmengründungen im Freistaat. Das Land stelle dafür gut zwei Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung. Für alle Fördertöpfe bei der Meisterausbildung seien es künftig insgesamt rund neun Millionen Euro jährlich.

Im Januar starteten nach ihren Angaben ein erhöhter Meisterbonus und eine erhöhte Meistergründungsprämie. Damit werde eine bestehende Lücke bei den Ausbildungskosten für angehende Meister weitgehend geschlossen, erklärte die CDU-Politikerin.

Die Unterstützung gebe es dann flächendeckend in Thüringen für alle Meisterausbildungsvarianten sowie Abschlüsse nach dem Deutschen Qualifikationsrahmen der Stufen sechs und sieben wie Fach- und Betriebswirte, Bachelor Professional im Handwerk oder Meisterabschlüsse im Garten- und Landschaftsbau.

Boos-John: "Berufliche Bildung verdient genauso viel Anerkennung wie ein Studium."