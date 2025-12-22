Preis-Knaller an Heiligabend: Beliebtestes Weihnachtsessen wieder günstiger
Von Silke Sullivan
Köln - Gute Nachrichten kurz vorm Fest! Dieses beliebte Weihnachtsgericht ist in diesem Jahr billiger.
Anders als im vergangenen Jahr ist der Preis für Kartoffelsalat mit Würstchen mit Mayonnaise im Durchschnitt von 7,29 Euro auf 7,10 Euro gesunken.
Das geht aus offiziellen Daten des Instituts der deutschen Wirtschaft hervor, die im Detail die Preise bei Rewe unter die Lupe genommen haben.
Index-Grundlage sind demnach Rezepte auf Basis von Essig-Öl oder Mayonnaise für jeweils vier Personen.
Regional liegen die Preise jedoch teilweise weit auseinander. In einigen Regionen müssen Verbraucher sogar mehr zahlen als im Vorjahr. Wer im Landkreis Wesermarsch (Niedersachsen) lebt, muss für den Weihnachtsklassiker demnach einen Euro mehr auf den Tisch legen als im Rest der Republik.
Dort kostet die Variante mit Mayonnaise dieses Jahr im Schnitt 8,05 Euro, im vergangenen Jahr waren es 7,30 Euro. Besonders günstig ist das Weihnachtsgericht dem IW zufolge im Ruhrgebiet: In Oberhausen zahlen Kartoffelsalat-Liebhaber 6,94 Euro, 2024 waren es 7,48 Euro.
Kartoffelsalat und Würstchen kommen bei gut einem Viertel (26 Prozent) der Menschen in Deutschland an Heiligabend auf den Tisch, wie eine YouGov-Umfrage vom 1. bis 4. Dezember unter 1128 Personen in Deutschland ergab.
Mit deutlichem Abstand folgen demnach Fleischspeisen wie Braten (14 Prozent), Gans (9) und Raclette (8) auf den Plätzen.
Titelfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa