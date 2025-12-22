Preis-Knaller an Heiligabend: Beliebtestes Weihnachtsessen wieder günstiger

Köln - Gute Nachrichten kurz vorm Fest! Dieses beliebte Weihnachtsgericht ist in diesem Jahr billiger.

Für mehr als ein Viertel der Befragten ist Kartoffelsalat mit Würstchen das beliebteste Weihnachtsessen. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Anders als im vergangenen Jahr ist der Preis für Kartoffelsalat mit Würstchen mit Mayonnaise im Durchschnitt von 7,29 Euro auf 7,10 Euro gesunken.

Das geht aus offiziellen Daten des Instituts der deutschen Wirtschaft hervor, die im Detail die Preise bei Rewe unter die Lupe genommen haben.

Index-Grundlage sind demnach Rezepte auf Basis von Essig-Öl oder Mayonnaise für jeweils vier Personen.

Regional liegen die Preise jedoch teilweise weit auseinander. In einigen Regionen müssen Verbraucher sogar mehr zahlen als im Vorjahr. Wer im Landkreis Wesermarsch (Niedersachsen) lebt, muss für den Weihnachtsklassiker demnach einen Euro mehr auf den Tisch legen als im Rest der Republik.

Dort kostet die Variante mit Mayonnaise dieses Jahr im Schnitt 8,05 Euro, im vergangenen Jahr waren es 7,30 Euro. Besonders günstig ist das Weihnachtsgericht dem IW zufolge im Ruhrgebiet: In Oberhausen zahlen Kartoffelsalat-Liebhaber 6,94 Euro, 2024 waren es 7,48 Euro.