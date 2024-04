Aus Angst vor fiesem Kater? Dieses beliebte Produkt hat sich 2023 weniger verkauft

Düsseldorf - In Nordrhein-Westfalen findet alkoholfreies Bier immer mehr Zustimmung und Abnehmer!

Kaum vorstellbar aber dennoch die Realität: In NRW wurde 2023 weniger Bier verkauft! © Christoph Soeder/dpa

Im vergangenen Jahr stieg die Absatzmenge gegenüber dem Vorjahr um 21,5 Prozent.

In 22 Brauereien des Landes seien 1,2 Millionen Hektoliter alkoholfreies Bier sowie alkoholfreie Biermischgetränke mit einem Absatzwert von 133 Millionen Euro produziert worden, teilte das Statistische Landesamt am Montag zum "Tag des deutschen Bieres" am 23. April mit.

Dagegen sank die Absatzmenge von alkoholhaltigem Bier um 1,2 Prozent auf 16,2 Millionen Hektoliter - ohne Biermischgetränke.