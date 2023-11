Beben bei ChatGPT: KI-Star Sam Altman muss "Open AI" verlassen!

Sam Altman (38) ist nicht mehr Chef von OpenAI. © Sven Hoppe/dpa

Altman war das öffentliche Gesicht von OpenAI - und im weiteren Sinne auch des Booms bei künstlicher Intelligenz.

Die Mitteilung von OpenAI am Freitag war ungewöhnlich scharf formuliert: Altman sei nicht aufrichtig in seiner Kommunikation mit dem Aufsichtsgremium gewesen. "Der Verwaltungsrat hat kein Vertrauen mehr in seine Fähigkeit, OpenAI weiterhin zu führen", hieß es weiter.

Nähere Details gab es nicht, in der Tech-Industrie in San Francisco und dem Silicon Valley setzte daraufhin ein Rätselraten ein, was vorgefallen sein könnte.

Die renommierte Technologie-Journalistin Kara Swisher (60) schrieb, Auslöser seien Differenzen zwischen zwei Lagern von OpenAI gewesen - und zwar zwischen dem gewinnorientierten und dem Non-Profit-Flügel der Firma.

OpenAI war 2015 von Altman und unter anderem auch Tesla-Chef Elon Musk (52) ursprünglich als ein nicht auf Gewinn ausgerichtetes Start-up gegründet worden, das künstliche Intelligenz erforschen sollte. Mit der Zeit - und einer Milliarden-Investition von Microsoft - wurde OpenAI jedoch immer mehr zu einem profitorientierten Unternehmen. Unter anderem Musk kritisierte das immer wieder.