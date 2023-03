Bei Orgelbau Eule sorgt der gute Ton für den guten Ruf

Bautzen - Orgelbauer sind Kunsthandwerker. Mit ihren goldenen Händen bauen sie Instrumente mit majestätischem Klang. In Bautzen ist der Orgelbau seit 151 Jahren beheimatet und untrennbar mit dem Familiennamen Eule verknüpft. Der renommierte Betrieb feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum. Am 15. März wäre Hans Eule 100 Jahre geworden. Als Akademiker im Orgelbau setzte er einst sein Wissen ein, um bahnbrechenden Innovationen den Weg zu bereiten.

"Als Hans Eule in den Betrieb eintrat, entwickelte sich die Orgelbewegung als Gegenströmung zu den Orgel-Romantikern. Die Romantiker liebten Orgeln mit schwülstigem Klang. Die Orgelbewegung hingegen forderte eine Rückbesinnung auf alte barocke Praxis und einen klaren Klang", erzählt Helmut Werner (80). Der Orgelbaumeister hat in der Firma noch unter Hans Eule gearbeitet.

Helmut Werner (80) mit einem Porträt von Hans Eule. Das Foto hängt normalerweise in der Werkstatt. © Steffen Füssel

Seine größten Orgeln mit vier Manualen baute er im Dom zu Halberstadt und in Zwickau. Mit 77 Registern und 6000 Pfeifen befindet sich in der Zwickauer Marienkirche die größte in der DDR erbaute Kirchenorgel.

In der Wirkungszeit von Hans Eule entstanden insgesamt 134 Orgeln, darunter auch Instrumente für den Export nach Schweden sowie in die Sowjetunion. Helmut Werner: "Leider verstarb Hans Eule im Alter von nur 48 Jahren an Krebs."

Seine Ideen leben aber weiter! Hans Eule verfeinerte die Konstruktion besagter Schleiflade und nährte mit etlichen Patenten den exzellenten Ruf des Familienbetriebs.

Heute beschäftigt der Orgelbaubetrieb Hermann Eule in Bautzen 32 Mitarbeiter sowie drei Azubis. Anne-Christin Eule: "Wir suchen beständig Arbeitskräfte und Lehrlinge. Jeder, der bereit ist, sich für dieses Kunsthandwerk zu begeistern, sollte sich ermutigt fühlen, vorbeizuschauen."



Arbeit ist genug da. Die Firma Eule baut neue Orgeln und übernimmt Aufträge zur Restauration historischer Instrumente. Seit der Gründung des Unternehmens entstanden in der Wilthener Straße über 700 Orgel-Neubauten, mehr als 100 Orgeln wurden restauriert. Erst vor ein paar Tagen wurde in der britischen Universitätsstadt Oxford eine große Orgel Made in Bautzen eingeweiht. Gegenwärtig entsteht in der Werkstatt eine Orgel für die Katholische Pfarrkirche St. Franziskus in Regensburg-Burgweinting.

Weitere Vorarbeiten laufen für eine neue Orgel, die die evangelische Pfarrkirche in Schwäbisch Gmünd bestellt hat. "Zudem beschäftigt uns die Restaurierung einer Kirchenorgel in Jablonec nad Nisou", berichtet Anne-Christin Eule gut gelaunt.