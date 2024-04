Bezirksbürgermeister entsetzt über Schließung von Galeria Kaufhof im Ring Center

Berlin - Am heutigen Samstag ist es beschlossene Sache, dass auch drei Berliner Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof zu den 16 Warenhäuser gehören, die geschlossen werden.

Galeria Kaufhof Karstadt schließt seine Filiale im Ring Center in Berlin. © Paul Zinken/dpa

Infolge der Insolvenz des Warenhauskonzerns werden die Standorte in Spandau, Tempelhof und Lichtenberg zum 31. August dichtmachen, wie der Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus bekannt gab.

Martin Schaefer (49, CDU), der Bezirksbürgermeister von Lichtenberg zeigte sich entsetzt.

Er könne eigenen Angaben nach die Entscheidung für das Aus der Filiale im Ring Center nicht nachvollziehen.

"Mit ihrem Standort direkt an U-Bahnhof und Ringbahn, unmittelbar an der Bezirksgrenze zwischen Lichtenberg und Friedrichshain ist dieser Knotenpunkt ein idealer Standort sowohl für die Nahversorgung der umliegenden Wohngebiete als auch als attraktives Ziel aus Innenstadt und Stadtrand gleichermaßen", so der Politiker.

Das Warenhaus ist die größte Mieterin im Center. Um Leerstand zu vermeiden und das Center lebendig zu halten, müsse unbedingt eine Lösung gefunden werden.

"Meine größte Sorge gilt jedoch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die seit Jahren um ihre Arbeitsplätze kämpfen und nun wieder einmal in eine unsichere Zukunft blicken", so der Bezirksbürgermeister weiter.