Fachverband schlägt Alarm: Diese Temu-Artikel können richtig gefährlich werden!

Der Fachverband warnt deshalb, dass für Verbraucher erhebliche "Risiken für Leib und Leben" bestehen würden.

"Die Qualitätssicherung und die Einhaltung europäischer Standards waren bei den gekauften Produkten nicht gewährleistet", heißt es in einer Mitteilung vom Montag.

Die Mängel, die bei den Untersuchungen des FSA festgestellt wurden, können zu "schwerwiegenden Sicherheitsproblemen" bei der Anwendung führen. Dass man die Produktionsfehler nicht mit dem bloßen Auge erkennen kann, ist dabei umso tückischer.

Aus diesem Grund alarmierte der Fachverband bereits die Bezirksregierung Düsseldorf. Außerdem forderte man die chinesische Billig-Plattform dazu auf, Verantwortung zu übernehmen und sicherzustellen, dass die angebotenen Produkte keine Gefahr für die Kunden darstellen.

Es ist nichts Neues, dass Temu in der Kritik steht - vor allem durch Verbraucherschützer. Der Bund hat erst Ende Januar angekündigt, dass man Portale wie Temu und Shein schärfer kontrollieren will. Das liegt nicht nur an dreisten Plagiaten oder unfairen Wettbewerbsbedingungen, sondern eben auch an Qualitätsmängeln und fehlenden Sicherheitsstandards.