23.02.2023 12:57 Bier-Produktion steht still! Brauerei-Mitarbeiter streiken

Beschäftigte in Brauereien haben am Donnerstag für einen Warnstreik die Arbeit niedergelegt. Auch die Reissdorf-Brauerei in Köln ist betroffen.

Köln/Dortmund/Issum – Jetzt wird auch in den Brauereien gestreikt! Beschäftigte der Diebels-Brauerei und der Dortmunder-Actien-Brauerei haben damit die Tarifforderungen der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten unterstützt. Die Bier-Produktion wurde in mehreren Brauereien in NRW lahmgelegt. © Rainer Jensen/dpa Bei Diebels in niederrheinischen Issum und bei der Dortmunder Actien-Brauerei stand am heutigen Donnerstag nach Angaben der Gewerkschaft die Produktion vorübergehend still. Auch bei der Privat-Brauerei Heinrich Reissdorf in Köln waren für Donnerstagnachmittag Arbeitsniederlegungen angekündigt. Die Gewerkschaft NGG hatte ihre Mitglieder zu Warnstreiks bei den Brauereien aufgerufen, um ihren Tarifforderungen Nachdruck zu verleihen. In Nordrhein-Westfalen will die Gewerkschaft eine Lohnerhöhung von einheitlich 430 Euro pro Monat für alle Beschäftigten durchsetzen. Dadurch sollten die von der hohen Inflation besonders hart getroffenen unteren Lohngruppen besser gestellt werden, sagte ein Gewerkschaftssprecher. Die bisherigen Angebote der Arbeitgeber hat die Gewerkschaft als Provokation zurückgewiesen.

Titelfoto: Rainer Jensen/dpa