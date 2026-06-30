Blitz-Befragung: So viele Deutsche wollen vor Ende des Tankrabatts noch volltanken
Berlin - Die Zeit rennt! Am Dienstag endet der Tankrabatt der Bundesregierung. Experten rechnen zum neuen Monat wieder mit steigenden Kraftstoffpreisen. Für viele Deutsche ist das offenbar Grund genug, noch einmal schnell an die Zapfsäule zu fahren und randvoll aufzufüllen.
So wollen 65 Prozent der Autofahrer vor dem Auslaufen der Vergünstigung ihren Benzin- oder Dieselwagen volltanken, wie BILD unter Auswertung einer INSA-Blitzbefragung berichtet.
Nur 21 Prozent wollen auf die Last-Minute-Gelegenheit verzichten. 14 Prozent machen keine Angabe.
Zudem findet es eine Mehrheit (60 Prozent) eher falsch, dass die steuerfinanzierte Entlastung wieder wegfällt. Nur 27 Prozent begrüßen das Ende. 13 Prozent enthalten sich.
Dass sie ihr Nutzungsverhalten auch ohne Rabatt nicht ändern werden, erklären 49 Prozent der Befragten. Nur 16 Prozent äußern die Absicht, weniger zu fahren. Sechs Prozent wollen sogar häufiger unterwegs sein.
Die befristete Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe gilt bis Dienstagnacht, 23.59 Uhr. Aufgrund der 12-Uhr-Regel dürften die Preise jedoch erst ab Mittwochmittag in die Höhe steigen.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa