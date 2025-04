Auto-Zulieferer gesteht Fehler ein - und streicht 1100 Stellen

Coburg - Der Autozulieferer Brose will in diesem Jahr weltweit 1100 Stellen streichen. "Wir versuchen, das vorwiegend über freiwillige Austritte und Altersteilzeit zu regeln", sagte Stefan Krug, Vorsitzender der Geschäftsführung, der " Süddeutschen Zeitung ".

Autozulieferer Brose baut Stellen ab. Der Grund: Fehler im Management und stagnierende Umsätze. © David-Wolfgang Ebener/dpa

Als Grund für den geplanten Stellenabbau nannte Krug stagnierende Umsätze – und auch Managementfehler der Vergangenheit.

Brose habe seine Investitionen über Jahre in den Bereichen Entwicklung und Verwaltung auf Wachstum ausgelegt, was letztendlich nicht eingetreten sei.

"Wir haben Speck angesetzt", sagte Krug. Nun müsse das Unternehmen wieder schlanker werden und Muskeln aufbauen.

Für Deutschland hatte Brose bereits einen Abbau von 700 Stellen angekündigt. In Bayern sollen laut Krug an den Standorten Coburg und Bamberg/Hallstadt jeweils 200 Stellen wegfallen, in Würzburg etwa 120.

Bis zum Sommer solle zudem entschieden werden, ob das Werk in Würzburg geschlossen wird. Die dortige Produktion erwirtschafte ein nur niedriges positives Ergebnis, begründete Krug die Überlegungen.