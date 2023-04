Bundeskanzler Scholz eröffnet Hannover Messe: "Bin sehr froh, dass es wieder losgeht"

Hannover - Bundeskanzler Olaf Scholz (64, SPD) erhofft sich von der Hannover Messe nach drei Jahren mit Corona-Einschränkungen entscheidende Impulse für eine wettbewerbsfähige Industrie und den Umbau in Richtung CO2-Neutralität.

Bundeskanzler Olaf Scholz (64, SPD) spricht bei der Eröffnung der Industriemesse Hannover Messe. © Michael Matthey/dpa

"Ich bin sehr froh, dass es wieder losgeht mit der Hannover Messe", sagte er am Sonntagabend zum Start der weltgrößten Ausstellung für Maschinenbau und Elektrotechnik.

Die Messe war 2020 pandemiebedingt ausgefallen und hatte ihr Programm in den beiden vergangenen Jahren stark verkleinern müssen.

In der aktuellen Auflage im vollen Format gehe es nun um viele zentrale Themen, "die etwas zu tun haben mit dem industriellen Aufbruch, den wir in Deutschland vorhaben", sagte Scholz - und mit "dem Aufschwung, der möglich ist, wenn wir all die Investitionen voranbringen, die notwendig sind, damit wir eine führende Industrienation bleiben".