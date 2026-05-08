Commerzbank baut weitere 3000 Stellen ab

Frankfurt am Main - Die von der Unicredit bedrängte Commerzbank will durch einen weiteren Stellenabbau und ehrgeizigere Gewinnziele Investoren von ihrer eigenständigen Zukunft überzeugen. Bis 2030 sollen zusätzlich zu den bereits angekündigten Einsparungen konzernweit etwa 3000 weitere Vollzeitstellen komplett gestrichen werden.

Die Commerzbank will viele Stellen streichen. (Symbolbild) © Michael Brandt/dpa

Das teilte der Dax-Konzern in Frankfurt am Main mit. "In Wachstums- und Zukunftsfeldern" sollen hingegen Stellen aufgebaut werden. Ende 2025 hatte die Commerzbank 39.867 Vollzeitkräfte.

Erst im Februar 2025 hatte die Commerzbank den Abbau von 3900 Vollzeitstellen bis Ende 2027 bekannt gegeben, den Großteil in Deutschland.

Damals hatte die Bank angekündigt, parallel dazu vor allem im Ausland neue Stellen zu schaffen, zum Beispiel bei der polnischen Tochter mBank sowie an den entsprechenden Standorten in Asien.

Im ersten Quartal dieses Jahres schnitt die Commerzbank besser ab als ein Jahr zuvor.

Mit rund 1,36 Milliarden operativem Ergebnis und einem Überschuss von 913 Millionen Euro übertraf das Frankfurter Geldhaus das Vorjahresquartal jeweils etwa um etwa zehn Prozent und übertraf auch die Erwartungen von Analysten.

Im Gesamtjahr 2025 hatte die Commerzbank trotz hoher Kosten für den laufenden Stellenabbau mit gut 2,6 Milliarden Euro unter dem Strich ihren Rekordgewinn von 2024 mit seinerzeit knapp 2,7 Milliarden Euro nur knapp verfehlt.