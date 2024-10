Deutsche Waffenschmiede hat große Pläne: Schulterschluss mit kroatischer Firma soll her

Bei dem neuen Gemeinschaftsunternehmen soll es hingegen um größere Kettenfahrzeuge gehen, die Panzer begleiten - in der Militärsprache ist von "Wingman" die Rede.

Partner ist die Technologiefirma DOK-ING, die ihren Sitz in Zagreb hat und die schon jetzt entsprechend Robotersysteme entwickelt und verkauft, darunter Minenräumfahrzeuge.

Man habe eine Absichtserklärung für die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens unterzeichnet, teilte Rheinmetall in Düsseldorf mit. Die Genehmigung durch Behörden steht noch aus.

Die Technologiefirma DOK-ING stellt unter anderem auch Minenräumer her. © Andrii Marienko/AP/dpa

Sie sollen etwa Minen verlegen oder wegräumen, aber auch Munition transportieren können. Rheinmetall will in das neue Fahrzeug, das das Gemeinschaftsunternehmen herstellen soll, die Aufklärungssensorik und andere Komponenten einbringen. Außerdem soll beim Vertrieb geholfen werden.

Man adressiere den europäischen Markt und andere Partnerstaaten, sagt der Rheinmetall-Manager Björn Bernhard.

"Die technologischen und industriellen Synergien zwischen DOK-ING und Rheinmetall sind eine einzigartige Gelegenheit, hochmoderne unbemannte Kampf- und Kampfunterstützungssysteme in Europa zu entwickeln", sagt der Firmenchef von DOK-ING, Vjekoslav Majetić.

Die Unterschrift der Absichtserklärung für das Gemeinschaftsunternehmen erfolgte am Montag in der kroatischen Botschaft in Berlin, wo auch Kroatiens Verteidigungsminister Ivan Anušić dabei war.