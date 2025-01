Er entwarf das "Wetten, dass..?"-Sofa: Designer Rolf Benz ist gestorben

Nagold (Schwarzwald) - Wer sich noch an die Kult-Fernsehserie "Wetten, dass..?" mit Thomas Gottschalk (74) erinnern kann, kennt auch das ikonische Sofa, auf dem der Moderator gemeinsam mit seinen Gästen immer saß. Dieses und noch viele weitere Möbelstücke wurden von Rolf Benz (†91) designt. Jetzt ist er tot.

So schreibt das Unternehmen: "1964 setzte Rolf Benz dann neue Maßstäbe für die Möbelwelt. Er verstand es, Design, Komfort und Funktionalität auf einzigartige Weise zu verbinden, und prägte mit seinen innovativen Polstermöbeln eine neue Ära des Wohnens."

Doch nicht nur sein Tod, sondern auch sein Lebenswerk werden in dieser Mitteilung rekapituliert.

In einer offiziellen Mitteilung informiert das Familienunternehmen auf der Seite moebelmarkt.de über das Ableben des Firmengründers.

Sein wohl ikonischstes Design war das Sofa "6500", das gerade in Asien sehr beliebt war. Das führte dazu, dass das amerikanische Museum of Modern Art (zu Deutsch: Museum der modernen Kunst) ein Exemplar dieser Sitzmöglichkeit in seine Ausstellung aufnahm.

Die Finanzkrise im Jahr 1980 zwang Benz dazu, seine geliebte Firma zu verkaufen. Seit jeher ist die Möbelfirma Teil des chinesischen Unternehmens "Jason Furniture".