Er hinterlässt zwei Töchter: Deutscher Bitcoin-Professor (†43) ist tot

Frankfurt am Main - Einer der führenden Experten in Sachen Krypto-Währungen in Deutschland ist tot! Mit nur 43 Jahren starb Philipp Sandner völlig überraschend.

Zuletzt war Prof. Dr. Philipp Sandner (†43) Leiter des Frankfurt School Blockchain Center. © Frankfurt School/dpa-tmn

Wie mehrere Medien berichteten, schied der Volkswirtschafts-Professor bereits in der vergangenen Woche, am 16. Januar, aus dem Leben. Die traurige Nachricht bestätigte schließlich eine Sprecherin der Frankfurt School of Finance & Management, an der Sandner zuletzt als Leiter des Frankfurt School Blockchain Center tätig war.

Zu Lebzeiten stellte der liebende Ehemann und Vater zweier Töchter eine der wichtigsten Stimmen der deutschen Krypto-Szenerie dar. Wenn es um neue digitale Währungen wie Bitcoin, Ethereum und Co. ging, war er einer der Ersten, der in Deutschland ein gewichtiges und fundiertes Wort mitzureden hatte.

Geboren in Heidelberg, studierte er zunächst BWL in Mannheim sowie an der Copenhagen Business School. Weiter ging es mit seiner Promotion, die er an der Ludwig-Maximilians-Universität zu München ablegte.

Hinzu kamen Forschungen an der kalifornischen Elite-Uni Berkeley sowie der Technischen Universität München, ehe er 2017 zum Gründungs-Leiter in Frankfurt am Main aufstieg.

Darüber hinaus agierte Sandner als Mitglied des "FinTechRates" beratend für das Bundesfinanzministerium und die Arbeitsgruppe "Nationale Risikoanalyse" zum Thema Kryptowährungen.