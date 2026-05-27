Ex-VW-Chef jetzt Traktor-Pionier? Diese Maschine soll den Markt revolutionieren

München - Der frühere VW-Chef Herbert Diess (67) will im kommenden Jahr mit einem neuen Unternehmen einen Elektro‑Traktor auf den Markt bringen.

Nach VW hat Herbert Diess (67) ein Unternehmen für Elektro‑Traktoren gegründet. © Sven Hoppe/dpa

Es soll sich um einen Mittelklasse-Traktor für Landwirte und kommunale Dienste handeln, wie der 67-Jährige auf der Plattform LinkedIn schrieb. Die Landmaschine soll mit einem Wechsel-Akkusystem ausgestattet sein, das einen "24/7-Betrieb" ermögliche. Außerdem sollen an den Traktor alle gängigen Geräte wie Mähwerke und Schneeschilder angebaut werden können.

Von den ersten Auslieferungen 2027 an will das Unternehmen Diess zufolge mit vergleichbaren Diesel-Fahrzeugen wettbewerbsfähig sein. "Wir möchten unsere Wettbewerbsfähigkeit schnell an möglichst viele Betriebe weitergeben", schrieb er. Gelingen solle das durch attraktive Preise, höchste Qualität und die Möglichkeit, den in der Landwirtschaft selbst produzierten Solarstroms für die tägliche Arbeit einzusetzen.

Die "DIESS E-Agrartechnik AG" sei bei der Produktentwicklung "voll im Zeitplan". Ein kompetentes Kernteam treibe das Unternehmen an.

Die Firma mit Sitz in München arbeitet demzufolge mit einem in Deutschland, Österreich und der Schweiz etablierten Landmaschinenunternehmen sowie Zulieferer zusammen. Die Namen der Partnerfirmen nannte Diess nicht.