Region würde wirtschaftlich profitieren: Mögliche Rüstungsansiedlung im Süden Sachsen-Anhalts

Sangerhausen - Die mögliche Ansiedlung eines Rüstungsunternehmens im Süden Sachsen-Anhalts wird weiter vorangetrieben.

Ein Unternehmen aus der "Rüstungsbranche" möchte sich bei Sangerhausen ansiedeln. (Symbolbild) © Pavol Zachar/TASR/dpa

Der Stadtrat von Sangerhausen (Landkreis Mansfeld-Südharz) hat am Donnerstagabend in nicht öffentlicher Sitzung den Oberbürgermeister beauftragt, weiterführende Gespräche mit einem Interessenten für eine Großansiedlung zu führen.

Es handele sich um Gespräche mit einem Interessenten für eine Fläche von maximal 130 Hektar, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Details zum Unternehmen und zu möglichen Branchen nannte die Stadt nicht.

Nach dpa-Informationen handelt es sich bei dem Unternehmen um einen Teilehersteller, der für den Rüstungsbereich fertigt.

Die Stadt in der Nähe von Thüringen plant westlich von Sangerhausen seit mehreren Jahren eine neue Industriegroßfläche.