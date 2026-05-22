Krise beim Wohnungsbau: Dickes Minus bei Fertigstellungen, Höchstwert bei Abbrüchen

Wiesbaden - In Deutschland sind im vergangenen Jahr so wenige Wohnungen fertiggestellt worden wie seit dem Jahr 2012 nicht mehr.

Im Jahr 2025 wurden in Deutschland über 45.000 Wohnungen weniger fertiggestellt, als noch im Jahr davor. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

206.600 fertige Einheiten bedeuteten einen Rückgang um 18 Prozent oder 45.400 Wohnungen im Vergleich zum Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt berichtete. Gleichzeitig ist 2025 die Zahl der Baugenehmigungen wieder leicht angestiegen, um 10,6 Prozent auf 238.100 Einheiten.

Der sogenannte Bauüberhang aus bereits genehmigten, aber noch nicht fertiggestellten Wohnungen stagnierte bei 760.700 Einheiten. Davon waren 307.200 Wohnungen bereits im Bau.

Einige Bauprojekte mussten auch aufgegeben werden, weil die Genehmigungen erloschen sind. Dies war für 35.700 Wohnungen der Fall - der höchste Wert seit 2002.

Wohnraum ist gerade in Ballungsräumen knapp. Schätzungsweise fehlen rund eine Million Wohnungen in Deutschland. Die frühere Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP hatte sich das Ziel von 400.000 neuen Einheiten pro Jahr gesetzt, diese Marke aber stets verfehlt.

In der Spitze wurden im Jahr 2020 gut 306.000 Wohnungen erstellt. Der Wohnungsbau stockt seit Langem, nicht zuletzt, weil hohe Baukosten und langwierige Genehmigungen Bauherren belasten.