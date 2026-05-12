Fehleingabe! Shell verkauft Diesel zu extrem günstigem Preis

Hamburg - Der Tankstellenbetreiber Shell hat wegen einer Fehleingabe an Autobahntankstellen Diesel zu einem extrem niedrigen Preis verkauft.

Aufgrund einer Fehleingabe gab es am Montag den Liter Diesel an einigen Shell-Tankstellen für extrem billige 1,849 Euro. © DPA

"Bei der manuellen Eingabe der Preise für die Autobahntankstellen gestern um 12 Uhr ist es zu einer Fehleingabe gekommen", sagte eine Sprecherin von Shell Deutschland mit Sitz in Hamburg. Zuerst hatten mehrere Medien berichtet.

Diesel sei deshalb für 1,849 Euro pro Liter angeboten worden, sagte die Sprecherin. Der Preis ist günstig, da Tanken entlang der Autobahn üblicherweise weitaus teurer ist als in der Stadt. Laut ADAC kostete der Liter Diesel am Montag bundesweit im Tagesschnitt nahezu zwei Euro.

Die Sprecherin sagte, die Fehleingabe habe nicht korrigiert werden können, da die Preise gesetzlich nur einmal am Tag um 12 Uhr erhöht werden dürften. Wie viele Tankstellen von dem Fehler betroffen waren, teilte sie nicht mit.

Laut einem Bericht des WDR boten Tankstellen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Sachsen Diesel vergünstigt an.

Daten der ADAC-App zufolge verkauften einzelne Shell-Tankstellen in einem Großteil der Bundesländer Diesel zu diesem Preis. In der Regel wurden die Preise am Dienstagmittag wieder erhöht, wie aus der App hervorgeht.