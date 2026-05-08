"Mama, Du bist dufte!": Jetzt gibt's sächsische Räucherkerzen zum Muttertag

Wilsdruff - Wenn man an Knox Räucherkerzen denkt, kommt einem sofort Weihnachten in den Sinn. Doch jetzt sorgt ausgerechnet eine Idee für den Muttertag für frischen Duft im Sortiment. Mitarbeiterin Sabine Gleis (37) wollte weg vom klassischen Winteraroma - hin zu etwas Blumigem für das ganze Jahr.

Chef Dennis Koch-Beier (51) war anfangs skeptisch, ist aber mittlerweile überzeugt. © Egbert Kamprath

Chef Dennis Koch-Beier (51) war zunächst skeptisch. Die Vorstellung von "Sommer-Räucherkerzen" klang für ihn eher gewagt. Doch Sabine ließ nicht locker - und überzeugte ihn schließlich.

Also begann das große Experimentieren: Rund 40 Zutaten wurden getestet, kombiniert und wieder verworfen. Am Ende entstanden zwei neue Duftkreationen mit den Noten Rose und Hyazinthe.

Die genaue Rezeptur bleibt natürlich streng geheim. Klar ist nur: Neben Rosenöl und Weihrauch stecken auch Vanille und Lavendel in den neuen Mischungen. Passend dazu gestaltete Sabine Gleis auch die Verpackung liebevoll neu - mit kleinen Botschaften wie "Für Dich von Herzen" oder "Schön, dass es Dich gibt".