Forscher rechnet aus: So teuer ist die Energiekrise für jeden Deutschen

Im Vergleich zu den anderen EU-Mitgliedern steht Deutschland besonders schlecht da. Der europäische Durchschnitt liegt bei etwa 880 Euro BIP-Verlust pro Einwohner. In Schweden sind es 1700 Euro, in Italien 230 Euro. Warum?

Der Ökonom Sebastian Dullien hat die Auswirkungen der Energiekrise auf das BIP berechnet. (Archivbild) © Bernd von Jutrczenka/dpa Pool/dpa

"Deutschland hat ein paar strukturelle Charakteristika, die es besonders verwundbar gemacht haben", sagt Professor Dullien.

Er fährt fort: "Wir haben einen sehr großen Industriesektor. Das heißt, wir verbrauchen viel Energie. Zweitens: Sehr viel dieser Energie kam in Form von Gas aus Russland. Und drittens hat die deutsche Bundesregierung relativ spät eingegriffen in die Gasmärkte." Das habe zu der besonders starken Belastung geführt.

Der erneute Import von russischem Gas in großem Stil, so wie es das Bündnis Sahra Wagenknecht und die AfD fordern, würde der Wirtschaft nur wenig helfen, so die "Panorama"-Recherchen. So beziehe Österreich weiter teils weit über 90 Prozent seines Erdgases aus Russland, der Preis für Verbraucher liege dort aber höher als in Deutschland.

