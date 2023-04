Gestiegene Baukosten und Energiepreise: Wohnungsverbände schlagen wegen hoher Kosten Alarm

Neubauten der Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) in der Messestadt. Unter anderem die hohen Baukosten belasten derzeit die Wohnungsunternehmen. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Spitzen der Verbände aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am Dienstag in Leipzig mitteilten, stehe die Branche vor den größten Herausforderungen der vergangenen 30 Jahre.

Statt nur auf den Neubau von Wohnungen in Ballungsräumen sollte sich der Bund mehr auf die Förderung des Bestands in Mitteldeutschland konzentrieren und die Wohnungswirtschaft finanziell unterstützen, forderten die Verbände.

Jens Zillmann, Direktor des Verbands der Wohnungswirtschaft Sachsen-Anhalt, wies auf Prognosen hin, wonach in den drei Ländern bis 2035 ein Bevölkerungsrückgang von bis zu 17 Prozent zu erwarten sei. Dadurch werde der Anteil leer stehender Wohnungen vor allem im ländlichen Raum zunehmen. Die Wohnungsunternehmen müssten also viele Gebäude abreißen und in den Bestand investieren.

Voraussetzung dafür seien staatliche Zuschüsse, an denen es Zillmann zufolge bislang mangelt. "Das ist ein Zustand, den wir schlichtweg nicht akzeptieren können und werden", sagte er.