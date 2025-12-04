Haushalt, Garten, Deko: Ostdeutsche Schnäppchen-Kette insolvent

Dingelstädt - Das Unternehmen hinter dem Schnäppchenhändler Groschen-Markt hat Antrag auf ein Insolvenzverfahren gestellt.

Blick auf einen Groschen-Markt in Dresden. © Robert Michael/dpa

Alle 47 Filialen der DEC Handelsgesellschaft mbH in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sollen dennoch wie gewohnt geöffnet bleiben, hieß es in einer Mitteilung mit gemeinsamen Angaben des Unternehmens und des vorläufig bestellten Insolvenzverwalters Olaf Spiekermann.

Die rund 200 Beschäftigten sollen kurzfristig über das Verfahren in einer Mitarbeiterversammlung informiert werden. "Die Zahlung der Löhne und Gehälter werde ich über das Insolvenzausfallgeld für die Monate Dezember 2025 bis Februar 2026 über einen Antrag bei der Agentur für Arbeit sicherstellen", sagte Spiekermann. Der Fortbestand des mehr als 30 Jahre alten Unternehmens solle gesichert werden.

Als Grund für die finanzielle Schieflage wird auf Konsumzurückhaltung bei Verbrauchern und den Strukturwandel im Einzelhandel verwiesen.

In der Mitteilung ist die Rede von einem "herausfordernden Marktumfeld, gepaart mit gestiegenen Infrastruktur- und Personalkosten sowie einer Marktverschiebung zugunsten Preis-aggressiver Onlineanbieter".