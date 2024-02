Flugabwehrsystem: Waffenschmiede erhält weiteren Großauftrag der Bundeswehr!

Der Rüstungskonzern Rheinmetall aus Düsseldorf hat einen weiteren Großauftrag der Bundeswehr erhalten. © David Young/dpa

Wie der Rüstungskonzern am Dienstag in Düsseldorf mitteilte, wird Rheinmetall das mobile Flugabwehrsystem "Skyranger 30" an die deutschen Streitkräfte liefern.

Das Auftragsvolumen liege bei 595 Millionen Euro.

Der Auftrag sieht die Lieferung eines Prototyps und weiterer 18 Serienfahrzeuge vor. Es bestehe die Option für 30 weitere Systeme.

"Das System bietet eine optimale Kombination aus Mobilität, Schutz, Flexibilität und Präzision, um den wachsenden Anforderungen an herausfordernde Bedrohungsszenarien im Nah- und Nächstbereich gerecht zu werden", erklärte die Firma.

Das System schließe die aktuelle Fähigkeitslücke der mobilen Flugabwehr.