Große Lücke an MINT-Fachkräften: Hoffnung auf Zuwanderung, Ältere und Frauen

Köln - Vor dem Hintergrund einer trotz konjunkturellem Rückgangs weiterhin großen Lücke an Fachkräften in technischen und naturwissenschaftlichen Berufen sieht eine neue Studie Chancen vor allem bei Frauen, Älteren und in Zuwanderung.

Im technischen und naturwissenschaftlichen Sektor fehlt es in Deutschland weiterhin an Fachkräften. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Der Report des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) weist ein Defizit von 148.500 qualifizierten Arbeitskräften in MINT-Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) auf.

Im Vergleich zum Vorjahreswert aus dem Oktober 2024 mit 205.800 Personen sank die Lücke um 27,8 Prozent. Der MINT-Herbstreport zeige gleichzeitig, dass Zuwanderung ein wichtiger Hebel sei, so die Autoren.

Im Bereich der Spezialisten- und Akademikerberufe wuchs die Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte im Zeitraum vom vierten Quartal 2012 bis zum ersten Quartal 2025 deutlich stärker als die Beschäftigung deutscher Arbeitskräfte.

Bei den Facharbeiterberufen sank letztere sogar um 7,3 Prozent, während sie unter Ausländern um 85,7 Prozent zunahm.

"Wäre die Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern seit Ende 2012 nur in der geringen Dynamik wie die Beschäftigung von Deutschen gestiegen, würde die Fachkräftelücke heute um 480.600 Personen höher ausfallen", heißt es.