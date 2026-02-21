"Es ist jetzt höchste Zeit": Mittelstand fordert Politik zum Handeln auf

Stuttgart - Wie soll die Wirtschaftswende konkret umgesetzt werden? Laut dem deutschen Mittelstand fehlt es nach wie vor an einer klaren Perspektive.

Christoph Ahlhaus (56) fordert von der Bundesregierung ein "Gesamtkonzept" für die Wirtschaftswende. © Markus Scholz/dpa

Mit Blick auf die Rede von Friedrich Merz (70, CDU) beim Bundesparteitag in Stuttgart zeigte sich der Bundesgeschäftsführer des Mittelstandsverbands BVMW, Christoph Ahlhaus (56), wenig begeistert.

Der Grund: Noch immer fehle ein schlüssiges Konzept für die angestrebte wirtschaftliche Neuausrichtung, so Ahlhaus am Rande des Parteitags. Die Koalitionsspitzen seien nun gefordert, entsprechende Entscheidungen herbeizuführen.

Es sei die "Führungsaufgabe von Parteispitzen von CDU und SPD, sich mal still im Kämmerlein zusammensetzen und dann erst wieder rauszukommen, wenn sie ein beschlussfähiges Gesamtkonzept haben und dafür dann in ihren Parteien werben", sagte Ahlhaus. "Dafür ist es jetzt höchste Zeit."

Die SPD bremse bei "all den Themen, die existenziell wichtig sind, wie Sozialreformen". Aber auch die Union habe kein "schlüssiges Konzept, über das man überhaupt diskutieren kann", kritisierte der BVMW-Bundesgeschäftsführer.