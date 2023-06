Kritik am neuen Mindestlohn: NRW-Minister Laumann sieht "Auftrag verfehlt"

NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (65, CDU) ist mit dem Vorschlag für den neuen Mindestlohn nicht einverstanden. © Rolf Vennenbernd/dpa

Der Vorschlag werde den Interessen der Betroffenen, die in besonderem Maße mit der hohen Inflation zu kämpfen hätten, absolut nicht gerecht, sagte Laumann am heutigen Montag in Düsseldorf.

"Eine Kommission, die Mindestlöhne festsetzt, die den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Realitäten nicht mehr entsprechen und keine Akzeptanz in der Bevölkerung finden, verfehlt erneut ihren Auftrag." Die Kommission sei "damit auf dem besten Wege, sich selbst abzuschaffen", sagte Laumann.

Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland soll in den kommenden zwei Jahren um 82 Cent auf 12,82 Euro erhöht werden.

Einen entsprechenden Vorschlag der Mindestlohnkommission will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil per Verordnung umsetzen, wie der SPD-Politiker ankündigte.